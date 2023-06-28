الرئيس البيلاروسى: لا تحاولوا «الوقيعة» بينى وبين بوتين

جدة - نرمين السيد - وقال لوكاشينكو حسبما أوردن وكالة "بيلتا" البيلاروسية، إن هناك شئ من الغيرة من عدد من المسؤولين البيلاروس والروس، هذه ليست سوى محاولة للوقيعة مرة أخرى بين لوكاشينكو وبوتين".
وأكد أنه والرئيس الروسى يتمتعان بقدر كبير من الخبرة وأن هذه المحاولات لن تؤدى إلى فائدة.
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