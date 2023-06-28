مجلس الأمن يعقد جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع بالشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - وقدم تور وينسلاند، المنسق الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط، تقريرًا حول القضية الفلسطينية، وشمل أيضًا تقريرًا من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بشأن قرار مجلس الأمن رقم 2334 (لعام 2016) المتعلق بالاستيطان.

وقال وينسلاند: "أنا منزعج بشكل خاص من المستويات المتطرفة لعنف المستوطنين الذين يهاجمون القرى الفلسطينية بصورة ممنهجة، ويرعبون القرى والبلدات على مرأى ومسمع من قوات الأمن الإسرائيلية".

وأكد أنه يتعين "على إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، واجب حماية الفلسطينيين وممتلكاتهم فى الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ومحايدة وشفافة فى جميع أعمال العنف".

وبشأن الاستيطان، أعرب وينسلاند عن "انزعاجه الشديد" من "التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة، بما فى ذلك القدس الشرقية، الأمر الذى من شأنه أن يغذى العنف ويعيق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم ومواردهم، ويعيد تشكيل جغرافية الضفة الغربية المحتلة ويهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلا"، وقال: " أنظر بقلق إلى قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير الذى قد يسرّع التوسع الاستيطانى فى المنطقة ج".

وأكد أن المستوطنات الإسرائيلية "تعد انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولى"، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى "وقف كافة أشكال الأنشطة الاستيطانية على الفور".

كما دعا وينسلاند الحكومة الإسرائيلية إلى "التوقف عن هدم الممتلكات الفلسطينية ومنع تهجير وطرد الفلسطينيين، تماشيا مع التزاماتها بموجب القانون الإنسانى الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان"، و"حثها" على الموافقة على "الخطط التى من شأنها إتاحة المجال للتجمعات الفلسطينية فى المنطقة (ج) والقدس الشرقية من البناء بشكل قانونى وتلبية احتياجاتها التنموية".

وقال "إن تعمّق الاحتلال، والتوسع الاستيطانى، والعنف المتصاعد ضد المدنيين، والأهم من ذلك غياب الأفق السياسى، هى جميعها عوامل تؤدى بسرعة إلى تآكل الأمل فى حل للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأكد التزام الأمم المتحدة بالمساعدة لحل الصراع وإنهاء الاحتلال من خلال تحقيق حل الدولتين، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولى والاتفاقيات الثنائية.

وفى نهاية إحاطته، طالب وينسلاند بضرورة التحرك "بشكل جماعى وعاجل لوقف العنف" و"إعادة الأطراف إلى المسار الذى يعالج القضايا السياسية التى تقود الديناميكيات الحالية، بحيث يمكن البدء فى عملية حل القضايا الأساسية".