أوكرانيا: لم نعلن تقدمنا الحقيقى فى الهجوم المضاد لحماية قواتنا

جدة - نرمين السيد - وأضافت فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لم يتم استخدام قوات رئيسية فى الهجوم المضاد حتى الآن. يشار إلى أن وزارة الدفاع الأوكرانية، كانت قد أعلنت الإثنين، تحرير 130 كيلومترًا مربعًا تقريبا على الجبهة الجنوبية منذ بدأت كييف هجومها المضاد.

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