العالم اليوم - ارتفاع ضحايا عقار الإسكندرية المنهار لـ9 أشخاص 

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع ضحايا عقار الإسكندرية المنهار لـ9 أشخاص من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 يونيو 2023 10:20 صباحاً - تمكنت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، الثلاثاء، من انتشال الجثة الثامنة والتاسعة من ضحايا عقار شارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر بحي المنتزه أول، من تحت الأنقاض.

وارتفع بذلك إجمالي عدد ضحايا المنزل المنهار لـ9 جثث و4 مصابين حتى الآن.

وتواصل قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، عمليات البحث عن ضحايا أسفل العقار المنهار الكائن باستخدام عدد من المعدات، لتسهيل عمليات البحث أسفل لعقار المنهار.

حبس مالك العقار المنهار

وفي السياق، قررت جهات التحقيق في الإسكندرية، حبس مالك العقار المنهار، وكذلك المقاول الذي تبين قيامه بتعبئة الطابق الأخير رغم صدور قرار إزالة، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت جهات التحقيق في الإسكندرية، 3 تهم لمالك العقار والمقاول، وهم: القتل الخطأ والإصابة الخطأ وكذلك البناء بدون ترخيص ما تسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر وانهيار العقار، وطلبت جهات التحقيق سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.