فرنسا.. مقتل شخص برصاص ضابط شرطة

جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع "سى إن إن"، أعلن وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانان، عبر تويتر، أن الشرطة تحقق فى الحادث، وقال: "عقب وفاة سائق مراهق فى نانتير، كان ضابطا شرطة يفحصانه، فتحت الشرطة تحقيقا لتسليط الضوء على ملابسات هذه المأساة".

وأبلغت الشرطة أن السيارة التى كان يقودها المراهق اصطدمت بعمود على بعد أمتار قليلة وأن السائق توفى متأثرا بجراحه على الرغم من تدخل الأجهزة الأمنية.

وقال مكتب المدعى العام فى باريس، إنه تم اعتقال راكب آخر وهرب ثالث من مكان الحادث لكنه لا يزال "مطلوبا".

وقال رئيس شرطة باريس لوران نونيز "هذه السيارة رفضت الامتثال أولا، ثم كانت هناك محاولة جديدة للسيطرة من قبل ضابطى الشرطة".

وأضاف: "فى ذلك الوقت، أعاد السائق، الذى أطفأ المحرك أولا، تشغيل السيارة ثم تحرك وهنا استخدم الشرطى سلاحه النارى".

ودعا مكتب المدعى العام فى باريس إلى تشريح الجثة، الأربعاء.