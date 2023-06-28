2000 بنك طعام.. الملايين يعانون من الفقر الغذائى فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - كشفت دراسة بريطانية، أن ملايين الأشخاص يعانون من الفقر الغذائى فى المملكة المتحدة، التى تشهد ارتفاعا غير مسبوق فى أسعار المواد الغذائية، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





أعد الدراسة معهد دراسات التنمية بجامعة ساسكس، وقالت المديرة ميليسا ليتش، فى بيان إنه "من المثير للقلق أن يعانى 14 % من سكان المملكة المتحدة من الفقر الغذائى". وأضافت: "أن الوصول إلى الطعام فى المملكة المتحدة غير عادل بشكل كبير".

وفى المملكة المتحدة، ارتفع عدد بنوك الطعام التى تقدم وجبات غذائية مجانية للمحتاجين من أقل من 100 بنك قبل عشر سنوات إلى أكثر من ألفى بنك فى عام 2021، مع معاناة 9.7 مليون شخص من فقر غذائى فى سبتمبر 2022، بحسب الدراسة.

وأوضحت مديرة المعهد أنه "على مدى العقد الماضى، تدخلت الجمعيات الخيرية لسدّ تقصير الدولة، لكن هذه الطريقة غير مقبولة أو مستدامة لمعالجة انتشار الجوع المتزايد".

ويأتى نشر هذه الدراسة فى الوقت الذى ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية إلى مستويات عالية بشكل غير مسبوق، فقد تجاوز نسبة الارتفاع 18 % على أساس سنوى فى مايو، وفقًا لأحدث الأرقام الرسمية، على الرّغم من تباطؤ طفيف.

وبعد تعرضهم لأزمة معيشية شديدة فى الحياة، مع استقرار التضخم عند 8.7 % الشهر الماضي، بات البريطانيون يشترون الآن كميات أقل من الطعام، وفقًا للبيانات الصادرة الأسبوع الماضى.

وإزاء الضغوط التى تتعرض لها من أجل خفض الأسعار، أكدت سلاسل المتاجر الكبرى البريطانية أمام لجنة برلمانية، أمس الثلاثاء، أنها ستفعل كل ما فى وسعها.

وتقوم هيئة الرقابة البريطانية على المنافسة حاليًا بالتدقيق فى هذا القطاع لمعرفة ما إذا كان بعض تجار التجزئة قد استفادوا من الأسعار المرتفعة للغاية.

وأكد المدير التجارى لعملاق القطاع البريطانى "تيسكو"، جوردون جافا، الثلاثاء أمام لجنة برلمانية أن "أرباحنا لم ترتفع هذا العام".

ومؤخرًا، أشارت "تيسكو" التى تسعى لاحتواء الأسعار والتنافس مع الشركات المنخفضة التكلفة، إلى أنها ترى "أولى بوادر" بدء تباطؤ التضخم.

وقالت مديرة اتحاد التجزئة البريطانى، هيلين ديكنسون، إن "تضخم الأغذية تباطأ للشهر الثانى على التوالى، خاصة بالنسبة للمنتجات الطازجة. لقد خفض تجار التجزئة أسعار العديد من السلع الأساسية، من بينها الحليب والجبن والبيض".