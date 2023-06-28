الاتحاد الأوروبى يعرب عن تقديره لجهود مصر فى استضافة اللاجئين

جدة - نرمين السيد - وثمنت نبيلة مصرالى" المتحدثة باسم الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، بالدور الذى تقوم به مصر لدعم اللاجئين السودانيين الذين غادروا بلادهم على ضوء التطورات الأخيرة.

وقالت "مصرالى" - فى لقاء اليوم الثلاثاء مع الوفد الصحفى المصرى الذى يقوم بزيارة إلى بلجيكا- إن مصر والاتحاد الأوروبى يرتبطان بعلاقات قوية وشراكة تاريخية وهو ما تعكسه الزيارات المتبادلة بين الجانبين وكان آخرها تلك التى قام بها الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية جوزيب بوريل الأسبوع الماضى إلى القاهرة.. مشيرة إلى وثيقة أولوية الشراكة التى تم إقرارها العام الماضى وتمتد حتى عام 2027.

وأبرزت المتحدثة الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى فى المجالات المتعددة.. لافتة إلى أنه فى إطار الأجندة الجديدة للاتحاد الأوروبى والخاصة بمنطقة المتوسط وخطة الاقتصاد والاستثمار وأيضا استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية 2030"، فان أولويات الشراكة والتعاون مع مصر تركز على الاقتصاد الحديث المستدام والتنمية الاجتماعية، السياسة الخارجية والاستقرار.

وأضافت أن الشراكة بين الجانبين تشمل أيضا مجالات استراتيجية من بينها الطاقة والمناخ والتجارة ومواجهة تحديات الإرهاب والهجرة.

وأوضحت المتحدثة أن مصر والاتحاد الأوروبى شريكان قويان فيما يتعلق بالملفات والقضايا الإقليمية التى تلعب فيها مصر دورا رئيسيا كما هو الحال بالنسبة لعملية السلام فى الشرق الأوسط.. مذكرة بأن الزيارة الأخيرة التى قام بها الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى إلى القاهرة كانت تهدف إلى التأكيد على أهمية الشراكة بين الجانبين ومناقشة الموضوعات الثنائية بالإضافة إلى القضايا والملفات الإقليمية بما فى ذلك التطورات فى السودان.

وقالت إن الممثل الأعلى أجرى العديد من المناقشات خلال زيارته إلى القاهرة حول الشراكة المهمة بين الجانبين والإصلاحات التى تنفذها مصر وأيضا جهود مكافحة الإرهاب.

وحول الحرب فى أوكرانيا وتداعياتها.. ذكرت "مصرالى" أن مجلس وزراء الخارجية الأوروبى عقد اجتماعا أمس /الاثنين/ بلوكسمبورج حيث تم التأكيد على ضرورة التركيز على دعم كييف على المدى القصير والطويل، فعلى المدى القصير تقديم الدعم لأوكرانيا لمساعدتها على مواجهة روسيا وعلى المدى الطويل المساعدة فى الوصول إلى عملية سلام وهما أمران متوازيان لأن أوكرانيا بحاجة إلى الدفاع عن نفسها وأيضا العمل على الوصول مع دول العالم أجمع إلى سلام مستدام فى أوكرانيا وهذا السلام يكون على أساس ميثاق الأمم المتحدة.

وعن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأمن الغذائى والدور الذى يقوم به الاتحاد لمجابهة الأزمة.. قالت إن الاتحاد قام بجهود كبيرة لدعم الدول التى تعانى من هذه الأزمة.

وحول الاجتماع العربى الأوروبى الذى تم تأجيله مؤخرا بسبب اعتراضات من الجانب الأوروبى بخصوص سوريا.. أشارت إلى أن الاجتماع لم ينعقد وتم تأجيله بالفعل.. مضيفة أن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى اجتمع خلال تواجده بالقاهرة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وأكد أن الاتحاد سيواصل الحوار مع الجامعة العربية.

وأكدت أن موقف الاتحاد الأوروبى واضح بالنسبة لسوريا ولم يتغير منذ عام 2011 ولكن عودة سوريا إلى الجامعة العربية هو قرار سيادى ويحظى باحترام الاتحاد الأوروبى.