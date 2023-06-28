أوكرانيا تجدد مطالبتها لاتخاذ قرارات سياسية حاسمة بشأن عضويتها فى الناتو

جدة - نرمين السيد - عبر وزير الخارجية الأوكرانى، دميترو كوليبا، عن تفاؤله بأن تنجح عملية انضمام السويد إلى الحلف فى قمة فيلنيوس، مجددًا دعوته لاتخاذ قرار سياسى بشأن عضوية أوكرانيا فى حلف شمال الأطلسى "الناتو".





وكتب الوزير الأوكرانى -فى تغريدة عبر موقع "تويتر" بعد محادثة هاتفية مع نظيره السويدى توبياس بيلستروم حسبما أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية اليوم الثلاثاء- "تحدثت هاتفيا إلى توبياس بيلستروم. ومع اقتراب القمة فى فيلنيوس، كنت أتمنى أن تنتهى السويد من إجراءات انضمامها. كما أكرر دعوتنا لاتخاذ قرارات سياسية حاسمة بشأن عضوية أوكرانيا فى الناتو". وأوضح أن الجانبين ناقشا أيضًا انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبى والمحكمة الخاصة لمحاكمة روسيا على "جريمة العدوان" ضدّ أوكرانيا. جدير بالذكر أن قمة الناتو ستعقد فى فيلنيوس يومى 11 و 12 من شهر يوليو المقبل. وأكدت أوكرانيا على جميع المستويات أن التأكيدات بأن "أوكرانيا ستصبح عضوًا فى الحلف" التى تم تقديمها خلال قمة الناتو فى بوخارست فى عام 2008 ليست كافية.. وبدلاً من ذلك، تطلب أوكرانيا من حلفائها فى الناتو ضمانات أمنية ومنظور واضح للمسار إلى العضوية الكاملة.

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