وزير الدفاع الألمانى: سنعمل على سحب جنودنا من مالى فى أسرع وقت

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الدفاع الألمانى، بوريس بيستوريوس، أنه سيتم العمل على سحب الجنود الألمانية من مالى فى أسرع وقت، فى ضوء انتهاء مهمة حفظ السلام الأممية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان البرلمان الألمانى مدد التفويض الممنوح لهذه المهمة للمرة الأخيرة فى نهاية مايو الماضى، ويشارك فى هذه المهمة حاليا نحو 1100 جندى من جنود الجيش الألمانى. وجاءت المهمة الأممية بعد أن تمكن متطرفون من السيطرة على الجزء الشمالى من مالى فى عام 2012 فى أعقاب الأزمة فى ليبيا، ولم يفلح تدخل فرنسا سوى فى صد هؤلاء المتشددين الذين يتحالف بعضهم مع تنظيم القاعدة وتنظيم داعش، إلا بشكل مؤقت فقط.

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