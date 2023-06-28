مقتل 4 جنود أرمينيين بنيران أذربيجانية فى قره باغ

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع الانفصالية فى بيان، إن "وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية أطلقت النار على مواقع أرمينية"، مشيرة إلى مقتل أربعة جنود أثناء أداء مهامهم.

يأتى ذلك، بعد يوم من انطلاق مفاوضات جديدة فى واشنطن بين أرمينيا وأذربيجان المنخرطتين فى نزاع حول منطقة ناجورنى قره باغ، بدأت أمس الثلاثاء برعاية الولايات المتحدة.