العالم اليوم - روسيا تصد هجوما صاروخيا أوكرانيا على ميليتوبول

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 يونيو 2023 11:17 صباحاً - تصدت أنظمة الدفاع الجوي الروسية لهجوم صاروخي أوكراني على مدينة ميليتوبول، بحسب ما أعلنت الأجهزة العملياتية في مقاطعة زابوريجيا، مشيرة إلى أنه لم تقع إصابات أو أضرار مادية على المدينة.

وقالت الأجهزة العملياتية في مقاطعة زابوروجيه، في بيان اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تصدت لهجوم صاروخي أوكراني ليلي، على مدينة ميليتوبول.

وجاء في البيان: "ليلا.. حاولت القوات الأوكرانية قصف مدينة ميليتوبول" الواقعة في مقاطعة زابوريجيا، جنوبي أوكرانيا.

وأضاف البيان أنه القصف الصاروخي الأوكراني لم يسفر عن سقوط ضحايا أو إصابات أو وقوع أضرار مادية.

صد هجمات أوكرانية على محور زابوريجيا

من ناحية ثانية، صدت القوات الروسية هجوما للقوات الأوكرانية على محور زابوريجيا، بحسب ما أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "فوستوك" الروسية، أوليغ تشيخوف.

وقال تشيخوف، في إحاطته الإعلامية، إن عملية الصد أدت إلى تدمير عربات ومركبات قتالية مختلفة وقوة بشرية تتألف من عشرات الجنود الأوكرانيين.

وأشار تشيخوف إلى أن الهجوم الأوكراني وقع في منطقة مالايا توكماتشكا.

صفارات الإنذار تدوّي في 3 مقاطعات أوكرانية

وعلى الجانب الآخر، دوت صفارات الإنذار في مقاطعات خاركيف وبولتافا ودنيبروبتروفسك الأوكرانية ومناطق بمقاطعتي خيرسون وزابوريجيا.

وكانت تقارير أوكرانية أشارت إلى سقوط 8 قتلى جراء قصف روسي على مدينة كراماتورسك في مقاطعة دونيتسك، مساء الثلاثاء، مشيرة إلى أن القصف الصاروخي دمر مطعما كان يعج بالزبائن.