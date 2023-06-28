مسؤول روسى: احتمالات خروج موسكو من اتفاقية تصدير الحبوب كبيرة

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الخارجية الروسية، قالت فى وقت سابق، إنها لا ترى آفاقا لتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، الذى من المقرر أن ينتهى فى منتصف يوليو.
ولوّح وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، مؤخرًا بعدم سماح موسكو بتمديد اتفاقية الحبوب إذا لم يحدث تغيير حقيقى.
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