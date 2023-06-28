الاحتلال الإسرائيلى يعتقل فلسطينيا شمال رام الله

جدة - نرمين السيد - وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن واحتجزت سيارته على الحاجز المذكور. وشهدت قرى وبلدات رام الله فى الآونة الأخيرة عدوانا كبيرا من قبل المستوطنين الذين لم يعد عدوانهم مقتصرا على مناطق شمال وجنوب الضفة بالأساس. وتوفر قوات الاحتلال الحماية لهؤلاء المستوطنين خلال هجماتهم، مثلما حدث فى هجوم بلدة "ترمسعيا" يوم الأربعاء الماضى. ويتدخل جيش الاحتلال باعتقال الفلسطينيين إن هم هبوا للدفاع عن أراضيهم ضد عدوان المستوطنين.

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