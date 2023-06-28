إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبى بالحد من الاعتماد على الاقتصاد الصينى

جدة - نرمين السيد - قالت ميلونى، إن الصين غريم اقتصادى منظم لأوروبا، إلا أن الاتحاد الأوروبى يحتاج إلى تقليص الاعتماد الاقتصادى على بكين، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".
وكان الاتحاد الأوروبى، قد أكد على أنه لا يعمل على فك الارتباط الاقتصادى مع الصين، ولكن خفض الاعتماد عليها.
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