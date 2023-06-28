البنتاجون: أزمة فاجنر مسألة روسية داخلية ولكن يجب متابعتها

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" باتريك رايدر، إن أزمة تمرد قوات فاجنر العسكرية هى مشكلة روسية داخلية بحتة، ولكن يجب على قادة الولايات المتحدة مراقبتها.





وأضاف رايدر فى مؤتمر صحفى، حسب ما نشره "البنتاجون" عبر موقعه الإلكترونى، اليوم الأربعاء: "طوال يوم السبت، تلقى وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن تحديثات منتظمة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين فى البنتاجون.. كما أشرك بنشاط الحلفاء والشركاء الرئيسيين لتبادل المعلومات حول التطورات الجارية فى روسيا".

وأوضح المتحدث باسم البنتاجون، أن أوستن أكد عدم تورط الولايات المتحدة فى هذه الأزمة، حيث قال "لن نتورط فى هذه الأحداث".

وأفاد بأن وزير الدفاع الأمريكى أكد أيضا خلال مكالماته الهاتفية أن "دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا لن يتغير.. وسيظل محور تركيزنا".

ولم يذكر رايدر تأثير وضع فاجنر الأمنى على معركة روسيا فى أوكرانيا.. وقال رايدر "الحرب مستمرة هناك والاحتلال الروسى غير الشرعى مستمر"، على حد وصفه.

وتابع السكرتير الصحفى قائلا: "لن نغفل هذه الحقائق.. وسنواصل العمل معهم عن كثب لتزويدهم بأنواع القدرات التى يحتاجون إليها لتنفيذ العملية التى خططوا لها والتى يقومون بها".

وبالإشارة إلى أن فاجنر تنشط أيضًا فى الشرق الأوسط وإفريقيا، قال رايدر إنها منظمة خطيرة للغاية وأينما تواجدت، تجلب معها الموت والدمار والخداع والنشاط الإجرامي. لهذا صنفتها الولايات المتحدة كمنظمة إجرامية عابرة للحدود.