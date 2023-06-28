العالم اليوم - أسترازينيكا ستنفق 400 مليون دولار لخفض الانبعاثات

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 يونيو 2023 01:20 مساءً - في إطار استراتيجيتها لخفض انبعاثات الكربون بما يتماشى مع اتفاق باريس للمناخ، ستستثمر شركة أسترازينيكا البريطانية لصناعة الأدوية 400 مليون دولار، في زراعة أكثر من 200 مليون شجرة بحلول عام 2030.

وهذا التعهد، يعني استثمار نحو 60 مليون دولار سنويا، بالنسبة لواحدة من أكبر الشركات البريطانية المدرجة في البورصة من حيث القيمة السوقية، التي تبلغ 230 مليار دولار تقريبا.

وحققت أسترازينيكا إيرادات بلغت نحو 44 مليار دولار في عام 2022.

ولا يزال التعهد الجديد في مجال الاستدامة أكبر بكثير من التعهدات السابقة، فقد أعلنت الشركة في عام 2020 أنها ستزرع وترعى أكثر من 50 مليون شجرة بحلول نهاية عام 2025.

وأعلنت الشركة في وقت سابق من الشهر الجاري، أنها ستتحول إلى الغاز الحيوي الناتج عن روث الأبقار ومخلفات الطعام في الولايات المتحدة، لخفض انبعاثاتها من الكربون هناك.

ووجد باحثون أن الكثير من شركات صناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية العالمية، لم تحدد أهدافا بعد لخفض انبعاثات الكربون بما يتماشى مع اتفاق باريس للمناخ.