بوتين يهنئ مسلمى روسيا بعيد الأضحى المبارك

جدة - نرمين السيد - وجاء فى تهنئة بوتين للمسلمين على موقع الكرملين، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "هذا العيد الذى يعقب الحج إلى بيت الله الحرام، يحمل معانى أخلاقية وروحية عميقة، ويدعو منذ القدم إلى عمل الخير وحسن معاملة الجار، وقيم الخير والرحمة والعدالة فى المجتمع".

واختتم بوتين تهنئته قائلاً :"يؤدى مسلمو روسيا دورًا كبيرًا وإبداعيًا فى حياة بلادنا، ويسهمون بشكل كبير فى تعزيز السلم الأهلي، ويحافظون على القيم الأسرية وتنشئة الجيل الصالح".