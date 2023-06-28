الكرملين: روسيا لا تهاجم سوى أهداف عسكرية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف الكرملين، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنهه لا علاقة لروسيا بأنشطة فاجنر فى إفريقيا. وكانت السلطات الأوكرانية، قد أعلنت اليوم الأربعاء، مقتل 8 وإصابة أكثر من 40 آخرين فى قصف قالت إنه ناتج عن القوات الروسية استهدف أحد أكبر المطاعم فى مدينة كراماتورسك شرقى البلاد، فى وقت أكدت فيه كييف إن قواتها ما زالت فى المرحلة التمهيدية من هجومها المضاد.

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