وزير الداخلية الفرنسى يعلن اعتقال الشرطى مطلق النار بتهمة القتل الخطأ

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الداخلية الفرنسى، إصابة 31 شرطيا واعتقال 31 شخصا خلال أعمال العنف التى شهدتها ضواحى باريس أمس، مضيفا أنه تم نشر 2000 من أفراد الشرطة والدرك فى ضاحية نانتير غرب باريس.





وأوضح وزير الداخلية الفرنسى، أن الشرطى مطلق النار على الشاب اعتقل بتهمة القتل الخطأ ويجرى التحقيق معه.

فيما قال الناطق باسم الحكومة الفرنسية، إن الرئيس إيمانويل ماكرون أعرب عن تأثره لمقتل شاب على يد الشرطة، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت مصادر فى الشرطة الفرنسية، قد أعلنت أن مراهق يبلغ من العمر 17 عاما قُتل على يد ضابط شرطة فى ضاحية نانتير، مشيرة إلى أنه تم احتجاز الضابط بتهمة "القتل العمد".

وأبلغت الشرطة أن السيارة التى كان يقودها المراهق اصطدمت بعمود على بعد أمتار قليلة وأن السائق توفى متأثرا بجراحه على الرغم من تدخل الأجهزة الأمنية.

وقال مكتب المدعى العام فى باريس، إنه تم اعتقال راكب آخر وهرب ثالث من مكان الحادث لكنه لا يزال "مطلوبا".

وقال رئيس شرطة باريس لوران نونيز "هذه السيارة رفضت الامتثال أولا، ثم كانت هناك محاولة جديدة للسيطرة من قبل ضابطى الشرطة".

وأضاف: "فى ذلك الوقت، أعاد السائق، الذى أطفأ المحرك أولا، تشغيل السيارة ثم تحرك وهنا استخدم الشرطى سلاحه النارى".