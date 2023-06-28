البرلمان الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية غير شرعية

جدة - نرمين السيد - أدانت لجنة الشؤون الخارجية فى البرلمان الأوروبى، توسيع المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية، قائلة إنها "غير شرعية ويجب وقفها فورا"، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلى، قد صادقت على خطة تقصير الفترة اللازمة لإصدار الموافقة للبناء فى مستوطنات الضفة الغربية، مشيرة إلى أنه تقرر عقد "المجلس الأعلى" للتخطيط والبناء الإسرائيلى، لنشر عطاءات لبناء 4560 وحدة استيطانية فى العديد من مستوطنات الضفة الغربية. وبحسب القناة، فإن هذا يأتى نتاج جهود من وزير المالية الإسرائيلى المتطرف بتسلئيل سموتريتش.

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