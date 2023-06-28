البحرية الأوكرانية: روسيا تحتفظ بـ7 سفن حربية فى البحر الأسود وآزوف

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان للقوات البحرية الأوكرانية ، أن "روسيا تحتفظ بأربع سفن حربية فى البحر الأسود، وثلاث سفن أخرى فى بحر آزوف"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية. وتحتفظ روسيا أيضا بثمانى سفن سفن عسكرية فى البحر المتوسط، بما فى ذلك حاملة صواريخ "كاليبر"، التى تحمل على متنها 16 صاروخا. وكان قد تم رصد 8 سفن روسية فى البحر الأسود وبحر آزوف، أمس الثلاثاء.

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