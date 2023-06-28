زيلينسكى: أوكرانيا لن توافق أبدا على أى صيغة لتجميد الصراع

جدة - نرمين السيد - وكان زيلينسكى، قد أعلن منذ يومين، أن جيش بلاده حقق تقدما فى جميع قطاعات خط المواجهة.
ولفت زيلينسكى فى وقت سابق إلى أن الأحداث التى وقعت فى روسيا كشفت ضعف حكم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.
ودعا زيلينسكى فى بيان إلى ممارسة ضغط عالمى على روسيا.
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