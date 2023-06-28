جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان نشره الموقع الرسمى للحكومة البريطانية، قال سوناك: "عندما تجتمعون للاحتفال، يذكرنا عيد الأضحى بأهمية الأسرة والأصدقاء والمجتمع، بالإضافة إلى الدور الحيوى للإيمان فى الذهاب إلى أبعد من ذلك لجعل العالم مكانا أفضل لمن حولنا". وأضاف: أود أن أشيد بالمساهمة الرائعة التى يقدمها المجتمع المسلم للمملكة المتحدة، وأتمنى لكم ولأحبائكم الصحة والسعادة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سوناك يهنئ مسلمى بريطانيا والعالم بعيد الأضحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.