رئيس بولندا يزور أوكرانيا اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلن مكتب الرئيس البولندى، أندريه دودا، اليوم الأربعاء، أن "دودا" سيزور كييف لإجراء محادثات مع نظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".





وكتب المكتب على "تويتر" :"المحادثات مع الرئيس زيلينسكى تتعلق بالوضع الحالى على الجبهة"، كما ستُجرى مناقشة الاستعدادات لقمة حلف شمال الأطلسى "الناتو"، يوليو المقبل. ومن المقرر، أن تعقد قمة حلف شمال الأطلسى "الناتو"، 11و12 يوليو المقبل، فى العاصمة الليتوانية فيلنيوس. وكان ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف "الناتو"، صرّح منذ أيام، بأن الحلفاء لن يناقشوا خلال الاجتماع دعوة أوكرانيا الرسمية لحلف شمال الأطلسي، لكنهم سيجرون مشاورات بشأن القرارات التى ستجعل كييف أقرب للانضمام إليه.

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