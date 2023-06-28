رئيسة وزراء إستونيا: تعزيز الدفاع الأوروبى يتطلب انضمام أوكرانيا للناتو

جدة - نرمين السيد - وأضافت خلال مؤتمر صحفى مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، ينس ستولتنبرج، أنه يجب تعزيز القدرات الدفاعية للحلفاء الأوروبيين، مشيرة إلى أن تعزيز الدفاع الأوروبى يتطلب انضمام أوكرانيا للناتو.
وتابعت بأنه يجب إنهاء العملية العدائية لروسيا فى أوكرانيا، معربة عن أملها فى نفس الوقت فى انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسى "الناتو"، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".
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