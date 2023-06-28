العالم اليوم - الكرملين يرد على تقرير حول علم جنرال روسي بتمرد فاغنر

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 يونيو 2023 05:18 مساءً - أشار الكرملين، يوم الأربعاء، إلى أن ظهور "الكثير من التكهنات" بعد تمرد فاغنر ليس أمرا غريبا، وذلك في رد على سؤال حول تقرير صحفي أميركي تضمن إشارة إلى أن قائدا عسكريا روسيا كبيرا كان على علم مسبق بالأحداث.

وأدلى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بهذه التصريحات ردا على سؤال عن التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" ونقلت فيه عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الجنرال سيرغي سوروفيكين نائب قائد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا كان على علم مسبق بالتمرد قبل وقوعه في مطلع الأسبوع.

ونقلت رويترز عن بيسكوف قوله: "سيكون هناك الكثير من التكهنات والشائعات وما إلى ذلك حول هذه الأحداث. أعتقد أن (ما تضمنه التقرير مجرد) نموذج".

وكثيرا ما أشاد يفجيني بريغوجن رئيس مجموعة فاغنر بسوروفيكين الذي لم يظهر علنا منذ يوم السبت عندما دعا إلى وقف التمرد.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين اطلعوا على معلومات المخابرات الأميركية في هذا الأمر، وقالت إن المسؤولين "كانو يحاولون معرفة ما إذا كان الجنرال سيرغي سوروفيكين، القائد الروسي الأعلى السابق في أوكرانيا، قد ساعد في التخطيط لتحركات بريغوجن في مطلع الأسبوع".