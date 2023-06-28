لافروف: أمريكا تكذب عندما تنكر التدخل فى الشؤون الداخلية لروسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف ردا على تصريحات ذات الصلة التى أدلى بها جون كيربى منسق الاتصالات الاستراتيجية فى مجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض: "كل من يعرف السجل السابق للولايات المتحدة فى تغيير النظام يمكنه أن يرى أن مثل هذه التصريحات تبدو بالتأكيد مصطنعة إلى حد ما".. حسبما ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية.

وتابع وزير الخارجية الروسى "إلى جانب ذلك، فإن الطريقة التى عملت بها المؤسسات الأمريكية والمنظمات غير الحكومية فى بلادنا حتى وقت قريب، قبل عدة سنوات، وما كانت تفعله لدعم وتدريب المعارضة، هى مؤشرات واضحة على أنه خداع واضح".