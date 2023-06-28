العالم اليوم - هل استخدمت القوات الروسية المسيرة العملاقة "أوخوتنيك"؟

انتم الان تتابعون خبر هل استخدمت القوات الروسية المسيرة العملاقة "أوخوتنيك"؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 يونيو 2023 06:22 مساءً - نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطائرة درون أو مسيرة روسية قتالية عملاقة أطلق عليها اسم ""أس-70 أوخوتنيك" وتعني "الصياد"، وأشارت إلى أن القوات الروسية استخدمتها مؤخرا في عملية قصف داخل أوكرانيا.

ونقلت المواقع عن "تقارير" قولها إن القوات الروسية استخدمت هذه المسيرة العملاقة التي يبلغ وزنها قرابة 20 طنا، في قصف منشآت أوكرانية في مقاطعة سومي، شرقي أوكرانيا.

ولم يصدر أي تاكيدات من موسكو على استخدام هذه المسيرة في عملية قصف في أوكرانيا، مع العلم أنه كان من المفترض أن تدخل هذه المسيرة الخدمة في العام المقبل.

وطائرة "أوخوتنيك" أو "الصياد" هي طائرة مسيرة قتالية مزودة بتقنية التخفي، وهي شبيهة إلى حد كبير، من حيث التصميم، بالقاذفة الأميركية الخفية "بي-2".

المواصفات:

يبلغ امتداد جناحي "الصياد" نحو 19 مترا

الطول: 14 مترا

يمكنها أن تحلق لمسافة 6000 كيلومتر.

السرعة: 1400 كيلومتر في الساعة.

زنة الحمولة: حوالي 2 طن، أي أنه يمكنها أن تحمل 3 قنابل أو صواريخ.

المسيرة من إنتاج شركة سوخوي.

ومع أن دخول هذه المسيرة للخدمة كان مفترضا في العام 2024، لكنها قامت بأول رحلة تجريبية كاملة في الثالث من أغسطس 2019، بحسب موسوعة ويكيبيديا.

وبحسب التقارير، فقد بقيت في الجو لأكثر من 20 دقيقة، وحلقت عدة مرات حول المطار على ارتفاع حوالي 600 متر وقامت بهبوط ناجح.

وتحمل "الصياد" أجهزة رصد ليزرية وبصرية وأجهزة تعمل بالأشعة تحت الحمراء، كما ستزود برادارات متطورة شبيهة بما لدى مقاتلات الجيل الخامس الروسية "سو-57".

وفي وقت سابق، عبر القادة العسكريون الروس أن يتمكنوا من استخدام القاذفات المقاتلة المسيرة للتغلب على الدفاعات الجوية المضادة للطائرات.

وتستطيع هذه الدرون الخفية إطلاق مجموعة من الصواريخ الموجودة في مستودع في باطنها، كما ذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية.