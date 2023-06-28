بوتين: عدم احترام القرآن الكريم فى روسيا جريمة

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين مساء اليوم الأربعاء، إن "روسيا تكن احتراما شديدا للقرآن ولمشاعر المسلمين الدينية، وعدم احترام هذا الكتاب المقدس فى روسيا جريمة".

وأشار إلى أن هذا الأمر ليس شائعا فى جميع البلدان، مضيفا أن القرآن الكريم: "مقدس للمسلمين وللآخرين، نحن نعلم أن بلدانا أخرى تتصرف بشكل مختلف، فهم لا يحترمون المشاعر الدينية للناس ويقولون أيضا أن هذه ليست جريمة".

وشدد بوتين، على أن الاحترام المتبادل وعلاقة الأخوة بين المسيحيين والمسلمين تعززان وحدة الشعب الروسى.

وخاطب بوتين إمام مسجد الجمعة، فى مدينة دربند بداغستان، "سيدياخيا سيدوف"، قائلا: "الحمد لله، بفضل رجال دين مثلك، لدينا تعايش وسلام قوى بين الأديان والطوائف فى البلاد".

وأضاف: "يعلم بطريرك موسكو وسائر روسيا المسيحيين الأرثوذكس الحفاظ على هذه الحالة وطوال الوقت يقول لنا: "المسلمون إخواننا". وهذا هو الواقع، وهذا يقوى وحدة شعبنا متعدد الجنسيات والطوائف، لكنه متحد".