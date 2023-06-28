العالم اليوم - واشنطن: "إحراق القرآن" أمر مؤذ ويظهر عدم احترام

انتم الان تتابعون خبر واشنطن: "إحراق القرآن" أمر مؤذ ويظهر عدم احترام من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 يونيو 2023 11:18 مساءً - قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء إن إحراق النصوص الدينية أمر مؤذ ويظهرعدم الاحترام، وذلك بعد أن مزق رجل المصحف وأضرم فيه النيران أمام مسجد في ستوكهولم.

وأغضب ذلك تركيا بما يهدد مساعي السويد للانضمام لحلف شمال الأطلسي. وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتل للصحفيين إن واشنطن ما زالت تحث تركيا والمجر على الموافقة على انضمام السويد للحلف. واستدعت الخارجية التركية، السفير السويدي لدى أنقرة للتعبير عن إدانتها الشديدة واحتجاجها على ما وصفته بـ"تكرار جريمة الكراهية ضد القرآن وعلم بلادها" في البلد الأوروبي.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر واشنطن: "إحراق القرآن" أمر مؤذ ويظهر عدم احترام .. في رعاية الله وحفظة