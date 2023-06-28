العالم اليوم - بوتين: لم أشك بدعم المواطنين الروس خلال تمرد فاغنر

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 يونيو 2023 11:18 مساءً - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء إنه "لم يشك" بدعم الروس خلال التمرّد المسلّح لمجموعة فاغنر الأسبوع الماضي والذي تسبّب بأسوأ أزمة في البلاد منذ وصوله إلى السلطة قبل أكثر من 20 عاما.

وجاء في مقتطفات بثّها التلفزيون الرسمي الروسي من لقاء أجراه مع زعيم جمهورية داغستان الواقعة في جنوب روسيا "لم أشك برد فعل (الناس) في داغستان وفي كل أنحاء البلاد".

وأعلنت بيلاروسيا الثلاثاء أن قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين وصل أراضيها في إطار اتفاق مع الكرملين وضع حدّا لتمرده المسلح على القيادة العسكرية الروسية استمر زهاء 24 ساعة في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.