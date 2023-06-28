العالم اليوم - بالفيديو.. اللقطات الأولى لانتشال حطام "الغواصة تيتان"

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. اللقطات الأولى لانتشال حطام "الغواصة تيتان" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 28 يونيو 2023 11:18 مساءً - أعيد حطام الغواصة تيتان المفقودة إلى اليابسة بعد أن استحوذ انفجار داخلي قاتل خلال رحلتها إلى بقايا تيتانيك على اهتمام العالم الأسبوع الماضي.

وتعد عودة الحطام إلى ميناء في سانت جونز بمقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور جزءا رئيسيا من التحقيق في سبب انفجار الغواصة، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وهم خمسة أشخاص.

وصلت قطع ملتوية من الغواصة التي يبلغ طولها 22 قدما إلى الشاطئ عند رصيف خفر السواحل الكندي الأربعاء.

حملت "هوريزون أركتيك"، وهي سفينة كندية، مركبة غاطسة تدار عن بعد، للبحث في قاع المحيط بالقرب من حطام تيتانيك عن قطع الغواصة. قالت "بلاجيك ريسيرش سيرفيسيس"، وهي شركة لها مكاتب في ماساتشوستس ونيويورك تمتلك المركبة الغاطسة، في بيان الأربعاء، إنها أكملت عملياتها قبالة الساحل.

قالت شركة "بلاجيك ريسيرش سيرفيسيس" إن فريقها "لا يزال في مهمة" ولا يمكنها التعليق على التحقيق الجاري بشأن تيتان، والذي يشمل العديد من الوكالات الحكومية في الولايات المتحدة وكندا. وفق ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

ونقلت الوكالة نقلا عن بيان للشركة "إنهم يعملون على مدار الساعة الآن منذ عشرة أيام، خلال تحديات جسدية وعقلية لهذه العملية، وهم متشوقون لإنهاء المهمة والعودة إلى أحبائهم".

قال خفر السواحل الأسبوع الماضي إن حطام تيتان كان يقع على بعد حوالي 12500 قدم (3810 أمتار) تحت الماء وحوالي 1600 قدم (488 مترا) من تيتانيك في قاع المحيط. يقود خفر السواحل التحقيق في سبب انفجار الغواصة خلال هبوطها في 18 يونيو .

أعلن المسؤولون في 22 يونيو أن الغواصة انفجرت من الداخل وأن الخمسة الذين كانوا على متنها لقوا حتفهم.