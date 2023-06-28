لافروف: الاتصالات مع واشنطن مستمرة عبر مستشار الأمن القومى

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، الأربعاء، أنَّ واشنطن تخاطب موسكو من خلال مستشار الأمن القومى جيك سوليفان، لافتًا إلى أن الاتصالات جارية بشأن عمل السفارات.





وقال "لافروف" وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إنَّ المخاطبات والاتصالات حول عمل السفارات مستمر، لكن لم ننجح كثيرا فى إزالة الأنقاض التى بدأ الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما بإغلاقه الباب وطرد العشرات من الدبلوماسيين الروس، إضافة إلى أخذ 5 ممتلكات. وأوضح وزير الخارجية الروسى، أنه لن يرفض الاتصال بزملائه من الدول الغربية، مؤكدا استعداد روسيا للاتصالات.

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