العالم اليوم - المصرية ميّار شريف تودّع بطولة باد هومبورغ للتنس

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 يونيو 2023 12:22 صباحاً - ودعت لاعبة التنس المصرية ميار شريف، والمصنفة رقم 31 عالميا، الملاعب العشبية في بطولة باد هومبورغ الألمانية من الدور الثاني فيما تابعت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالمياً، لتبلغ ربع النهائي.

وجاءت خسارة ميار شريف أمام اللاعبة الإيطالية لوتشيا برونزيتي في مباراة استغرقت ساعتين و51 دقيقة لتفوز الأخيرة بمجمعتي المباراة 6-1 و 6-7 3-6.

وحققت ميار شريف إنجازا تاريخيا لرياضة كرة المضرب المصرية بحصولها على المركز 31 عالميا في تنس السيدات بعد فوزها ببطولة فالنسيا المفتوحة للتنس.

شفيونتيك إلى النهائي

وفازت شفيونتيك على السويسرية جيل تيخمان 6-3 و6-1.



ووضعت السويسرية منافستها تحت ضغط مبكر بعدما حصلت على ثلاث نقاط لكسر ارسالها في الشوط الافتتاحي للمجموعة الأولى والذي استمر 18 نقطة. غير أن شفيونتيك التي فازت أخيراً بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للمرة الثالثة في مسيرتها صمدت أمام ضربات تيخمان.

وتكافح المصنفة أولى عالمياً لفرض كلمتها على الملاعب العشبية حيث لم تتجاوز الدور الرابع في بطولة ويمبلدون، بعد أن وصلت على الأقل إلى الدور نصف النهائي من كل البطولات الثلاث الكبرى الأخريات.