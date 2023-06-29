موسكو ترفض تقرير الأمم المتحدة الذى يتهم القوات الروسية بانتهاك حقوق الطفل

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيسكوف فى تصريحات صحيفة أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية خاطرت بحياتها مرارا وتكرارا لإنقاذ الأطفال من قصف الجيش الأوكرانى..مشددا على أن روسيا ترفض بحزم أى اتهامات من قبل مقررى الأمم المتحدة بأن القوات المسلحة الروسية انتهكت حقوق الأطفال.

وصنف مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعنى بالأطفال والنزاع المسلح، القوات المسلحة الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها على أنها أطراف ترتكب انتهاكات جسيمة تؤثر على الأطفال فى حالات النزاع المسلح فى تقرير عام 2022 ، والذى صدر فى 27 يونيو الجارى.

وتابع بيسكوف "نحن نرفض بشدة مثل هذه الصياغة.. خاطر جنودنا فى عدد من الأحداث بحياتهم أثناء اتخاذ إجراءات لإنقاذ الأطفال وإبعادهم عن القصف الذى نفذه الجيش الأوكرانى واستهدف البنية التحتية المدنية".

ولم يدرج تقرير 2022 عن الأطفال والنزاعات المسلحة، القوات المسلحة الأوكرانية تحت نفس التصنيف مثل روسيا، على الرغم من أنه قال إنهم متورطون فى قتل الأطفال وتشويههم وحرمانهم من الحرية واستخدامهم كدروع بشرية ومهاجمة المدارس والمستشفيات، بحسب وكالة تاس.

وفيما يتعلق بالانتهاكات التى ترتكبها القوات الأوكرانية ضد الأطفال، قالت فرجينيا جامبا، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة، فى التقرير: "إننى منزعجة بشكل خاص من العدد الكبير من الأطفال الذين قتلوا أو تعرضوا للتشويه والهجمات على المدارس والمستشفيات، وأحث القوات المسلحة الأوكرانية للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنسانى الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان".