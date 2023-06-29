جدة - نرمين السيد - حذرت وكالة الأرصاد الجوية فى اليابان، مواطنى البلاد، أمس الأربعاء، من هطول أمطار غزيرة قد تؤدى إلى حدوث انهيارات أرضية وفيضانات، حيث تشهد مناطق واسعة فى غرب وشمال شرق البلاد تقلبات جوية كبيرة.





وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أن الأمطار تسببت فى تعطل حركة مترو الأنفاق وانقطاع الكهرباء عن أكثر من ألفى أسرة، كما تعرضت عدة مناطق لعواصف برق، وارتفعت مخاطر حدوث الانهيارات الأرضية. وتابعت الشبكة، أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة مع صواعق فى وقت لاحق من اليوم، وأن يستمر عدم استقرار الطقس حتى غد الخميس، فيما حذرت السلطات المواطنين من الفيضانات فى المناطق المنخفضة وفيضانات الأنهار وضربات الصواعق والرياح العاتية وعواصف البرد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السلطات اليابانية تطلق تحذيرا عاجلا إلى المواطنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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