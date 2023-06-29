زعيم المعارضة فى سيراليون يعترف بخسارته الانتخابات

جدة - نرمين السيد - ويشار إلى أن جوليوس مادا بايو حصل على نسبة 56.17٪ من أصوات الناخبين، وبذلك يؤكد فوزه وحصوله على ولاية رئاسية ثانية.
وقال زعيم المعارضة الخاسر الذى حصل على نسبة 41.16% من أصوات الناخبين -فى مؤتمر صحفى- إنه يعترف بخسارته أمام منافسه، ولفت إلى أن أنصاره تعرضوا لاعتداءات فى ثلاث دوائر انتخابية على الأقل أمس.
تجدر الإشارة إلى أن زعيم المعارضة الخاسر كان قد خاض سباقا انتخابيا رئاسيا أمام رئيس سيراليون جوليوس مادا بايو فى العام 2018 الذى يتزعم حزب الشعب السيراليونى الحاكم الذى فاز آنذاك بأولى ولاياته الرئاسية وفاز انصاره بـ132 مقعدا فى برلمان البلاد.
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