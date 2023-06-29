روسيا: الغرب لم يحقق أية نتائج من الهجوم الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - أكدت روسيا، أمس الأربعاء، أن دول الغرب لم تحقق أية نتائج من المحاولة الفاشلة للجيش الأوكرانى، مشيرة إلى إمكانية تحويل الوضع لصالحها من خلال توفير المزيد من الأسلحة.





وبحسب ما أوردت وكالة "تاس"، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "من الواضح أن الغرب لم يصل إلى أى استنتاجات من المحاولة الفاشلة للهجوم الأوكرانى ويعتقد أنه بإمكانهم تحويل الوضع لصالحهم من خلال الاستمرار فى تقوية عضلات أوكرانيا العسكرية".

وشددت زاخاروفا على أن المزيد من إمدادات الأسلحة الغربية إلى كييف لن يؤدى إلا إلى تصعيد الصراع.

وقالت زاخاروفا: "المزيد من توريد الأسلحة إلى أوكرانيا لن يؤدى إلا إلى تصعيد النزاع المسلح. هذه خطوات غير مسؤولة. مثل هذه الأعمال تؤدى إلى خسائر فادحة، بما فى ذلك المدنيين فى المنطقة".

وأشارت زاخاروفا إلى التصريحات الأخيرة لساسة غربيين فى هذا الصدد.

وحول ذلك، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أنه من المقرر أن يوافق الاتحاد الأوروبى على توسيع المساعدة العسكرية لأوكرانيا بمقدار 3.5 مليار يورو".

وأتبعت أستراليا ببيان بأنها ستزود كييف بـ 70 قطعة من المعدات العسكرية وذخيرة مدفعية عيار 105 ملم. كما أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 500 مليون دولار.