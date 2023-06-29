ولى العهد السعودى: سنواصل بذل الجهود لتيسير أداء الحج كل عام

جدة - نرمين السيد - أكد ولى العهد السعودى، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، أن الجهود المباركة التى تبذلها السلطات المختصة فى المملكة، بالتعاون مع الجهات الأخرى، فى خدمة حجاج بيت الله الحرام والسهر على راحتهم وأمنهم، تعد مصدر فخر واعتزاز، وأشار إلى استمرار الجهود وتوظيف الإمكانيات لتسهيل أداء الحج بشكل مستمر ومستدام.





جاء ذلك فى كلمة الأمير محمد بن سلمان خلال استقباله الأمراء، ومفتى عام المملكة، والعلماء والمشايخ، وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون الخليجى، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية المشاركة فى حج هذا العام، وقادة الأسرة الكشفية فى المملكة المشاركة فى الحج.. وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وقال ولى العهد - فى كلمته - إن "التضحيات الكبيرة وأعمال الشرف والبطولات التى تقومون بها، حفاظاً على أمن بلادكم، ومقدساتها؛ هو نهج سار عليه أبناء هذه البلاد منذ تأسيسها، ولن يتوانوا عن حماية أمنها وصون استقرارها وحفظ مقدراتها".

بدوره، قال مدير الأمن العام، رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامى إن ما تحقق من نجاح لخطط أمن الحج لهذا العام منذ وصول طلائع الحجاج إلى أرض المملكة حتى هذه اللحظة، كان امتثالاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين و ولى العهد وبإشراف مباشر من وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، كما أن متابعة أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وأمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة، أسهمت فى رفع جودة أداة الخطط الأمنية والتنظيمية التى تهدف إلى منع أى محاولة للإخلال بأمن الحج وتحقيق الأمن والسلامة والراحة لضيوف الرحمن.