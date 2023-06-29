اعتداء جديد من المستوطنين على فلسطينيين جنوب الضفة

جدة - نرمين السيد - تعرض مواطنون فلسطينيون للاعتداء من قبل المستوطنين، أمس الأربعاء، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلى فلسطينيين فى منطقة "مسافر يطا" النائية، بمُحافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية المُحتلة.





وقال شهود عيان إن المستوطنين تعدوا على المواطنين الفلسطينيين فى المنطقة المذكورة عقب تصديهم لمحاولة المستوطنين بناء خيام على أراضيهم. ويواجه الفلسطينيون فى منطقة "مسافر يطا" تهديد التهجير القسرى لصالح المستوطنين. وقد أعلن جيش الاحتلال "مسافر يطا" منطقة تدريب عسكرى مُغلقة العام الماضى. وقال مُنسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان فى جنوب الخليل راتب الجبور إن عشرة فلسطينيين على الأقل أصيبوا برضوض وكدمات وعولجوا ميدانيا، بعد الاعتداء عليهم من قبل المستوطنين، كما جرى الاعتداء على مُتضامنين أجانب، بينهم ناشط إسرائيلى.

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