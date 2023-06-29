قرار عاجل من المغرب عقب حرق نسخة من المصحف الشريف فى السويد

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك بتعليمات من العاهل المغربى الملك محمد السادس، على خلفية موافقة الحكومة السويدية على تنظيم مظاهرة، تم خلالها إحراق نسخة من المصحف الشريف أمام مسجد فى ستوكهولم فى أول أيام عيد الأضحى المبارك؛ تلك المواقف التى تستفز مشاعر المسلمين فى العالم.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية المغربية، إن هذا العمل العدائى غير المسؤول الجديد يضرب عرض الحائط مشاعر أكثر من مليار مسلم فى هذه الفترة المقدسة، التى تتزامن وموسم الحج وعيد الأضحى.

وأضافت: "مهما تكن المواقف السياسية أو الخلافات التى قد توجد بين الدول؛ فإنه يعتبر من غير المقبول ازدراء عقيدة المسلمين بهذه الطريقة، كما أنه لا يمكن اختزال مبادئ التسامح والقيم الكونية فى استيعاب وجهات نظر البعض، وفى الوقت ذاته، إيلاء قليل من الاعتبار لمعتقدات أكثر من مليار مسلم".