موسكو: لا نرغب فى حرب نووية.. ولكن

جدة - نرمين السيد - أكد أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أمس الأربعاء، أنه ليس ثمة شخص يرغب فى بدء صراع نووى، ولكن واشنطن قد دمرت نظام الردع والاستقرار الاستراتيجى بأكمله الذى تم إنشاؤه لتقليل المخاطر.





وأضاف لافروف - حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية - "إنها حقيقة ثابتة أنهم دمروا كامل النظام القانونى الدولى للردع والاستقرار الاستراتيجى. إنه لأمر جيد أنهم لا يريدون حربا نووية، ولا أحد يريدها".

وأكد أن نظام الاتفاقات الذى دمره الولايات المتحدة موجود خصيصا لتقليل مخاطر الحرب النووية.

وفى سياق آخر، قال لافروف، إن مؤامرة الغرب لإضعاف روسيا من خلال دعم أوكرانيا فى الصراع مصيرها الفشل.

وتابع أن "الأمريكيين كانول شديدى الحدة فى نفيهم لعدم وجود أى علاقة بتمرد 24 يونيو فى روسيا، فى حين أن الأوروبيين كانوا أكثر وضوحا بشأن مصالحهم فى هذا الوضع بالذات.. على سبيل المثال، قال مسئول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، إن الاستنتاج الرئيسى الذى استخلصه مما حدث فى روسيا كان تأكيدا لحقيقة أن الاتحاد الأوروبى يجب أن يواصل تسليح أوكرانيا للقضاء على روسيا".

وأشار لافروف إلى تصريحات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الذى قال إن الحادث يزعم أنه أظهر هشاشة وضعف كل من روسيا والجيش الروسى، وهو ما يبرر نهج الغرب فى دعم أوكرانيا.