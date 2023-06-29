لجنة بالبرلمان الأوروبى تدعو إلى توجيه تهم لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب

جدة - نرمين السيد - دعت لجنة الشؤون الخارجية فى البرلمان الأوروبى أمس الأربعاء الاتحاد الأوروبى إلى تقديم المساعدة للمحكمة الجنائية الدولية فى محاكمة إسرائيل على ارتكابها جرائم حرب، وهو ما يأتى فى إطار العلاقات بين التكتل وفلسطين.





وجاء فى بيان للجنة حصلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" على نسخة منه أن اللجنة "تأسف للتقدم المحدود فى تحقيق المحكمة الجنائية الدولية فى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وتلتزم بمساعدة المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام على المضى قدماً فى التحقيق والملاحقة القضائية".

وأضاف البيان، أن المستوطنات غير الشرعية تشكل عقبة رئيسية أمام جدوى حل الدولتين بما فى ذلك السلام والأمن الدائمين.

ودعا البيان إلى بذل جهود جديدة لإنهاء الدورة الأخيرة من العنف المرتبط بالمستوطنات، وقال إن على الاتحاد الأوروبى أن يفكر فى اتخاذ تدابير تعالج على وجه التحديد التوسع الاستيطانى فى الضفة الغربية.

كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء سياسة الاتحاد الأوروبى والمساعدة المالية للاتحاد الأوروبى فى الأراضى الفلسطينية التى تقوضها المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وطالبت بتعويضات عن هدم جميع البنية التحتية الممولة من الاتحاد الأوروبى فى المنطقة.

ويشير نص البيان إلى أنه فى عام 2022 تم هدم 101 مبنى ممول من قبل الاتحاد الأوروبى أو الدول الأعضاء فى الاتحاد بقيمة 337019 يورو (369 ألف دولار أمريكي) أو الاستيلاء عليها من قبل الاحتلال الإسرائيلى.

كما طلبت اللجنة من الاتحاد الأوروبى بإصدار رأى قانونى لتقييم العواقب السياسية والاقتصادية لخطوة الاحتلال لنقل سلطة واسعة على القضايا المدنية فى الضفة الغربية إلى وزير المالية الإسرائيلى مما سيمكن من تعميق الوجود الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية.

كما تريد اللجنة من الاتحاد الأوروبى إطلاق مفاوضات حول اتفاقية شراكة كاملة مع فلسطين فى أقرب وقت ممكن وعقد مجلس شراكة، علما أن الاتحاد الأوروبى كان أبرم اتفاقية شراكة مماثلة مع الاحتلال الإسرائيلى منذ عام 2000.

من جانبه قال مقرر التوصيات عضو البرلمان الأوروبى السويدى إيفين إنسير "يعيش الشعب الفلسطينى تحت نيران الاحتلال منذ أكثر من 50 عاما، وعلى الاتحاد الأوروبى إظهار التزامه الحقيقى من خلال تعزيز تعاونه مع السلطة الفلسطينية والعمل على إنهاء الاحتلال.

ومن المقرر أن يتم تقديم هذه التوصيات إلى البرلمان الأوروبى بكامل أعضائه من أجل اعتمادها ككل مع التصويت المقرر فى يوليو المقبل.