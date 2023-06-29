السعودية: تقديم 24 مليونا و498 ألف خدمة توعوية لـ ضيوف الرحمن

جدة - نرمين السيد - أفادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فى المملكة العربية السعودية بنجاح المرحلة الأولى من أعمال التوعية الإسلامية التى تقوم بها أمانة التوعية الإسلامية التابعة للوزارة خلال موسم الحج لهذا العام.





وأوضح الأمين العام للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة بالوزارة محسن بن سيف الحارثى، أنه جرى تقديم 24 مليونا و498 ألفا و504 خدمات توعوية لضيوف الرحمن، منذ بدء الموسم وحتى اليوم، فى مواقع مختلفة بمنطقة المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية والمنافذ؛ وبلغ عدد ساعات العمل التى قدمها الدعاة المشاركين فى أعمال الحج 128.900 ساعة.

وبين الحارثى أن الجهود الدعوية - التى قدمتها أمانة التوعية الإسلامية بالوزارة - شملت تكليف نخبة من الدعاة للرد على أسئلة الحجاج واستفساراتهم بالمتعلقة بمناسك الحج والعمرة من خلال "كبائن" التوعية فى المواقع المذكورة وإلقاء الكلمات الوعظية والدروس والمحاضرات اليومية فى المصليات والمساجد ومنها مسجد الخيف، مستفيدة فى ذلك من التقنية الحديثة لتوعية ضيوف الرحمن من خلال المكتبة الإلكترونية التى تضم آلاف الكتب الدينية، وتشغيل الهاتف المجانى للرد الآلى والرد على السائل (8002451000) على مدار الساعة والاستفادة منها فى نشر المعلومات الصحيحة عن مناسك الحج والعمرة وفق الكتاب والسنة بعشر لغات عالمية، إلى جانب تركيب عدد من الشاشات الإلكترونية الضخمة فى مساجد المشاعر المقدسة، وتشغيل الشاشات الموجودة فى المصليات بمنطقة الحرم المكى لبث الرسائل التوعوية بلغات متعددة عالمية.