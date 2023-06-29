شولتس يعلق على أمن الناتو بعد وصول «فاجنر» إلى بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - وقال شولتس فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس وزراء مقدونيا الشمالية ديميتار كوفاتشيفسكى فى العاصمة برلين: "نقوم بمراقبة هذا الوضع بقلق كبير، ولكن فى نفس الوقت نحن واثقون من أنّنا قادرون على حماية أراضينا".

وأضاف فى رده على سؤال عمّا إذا كان يرى أى خطر محدق فى ظل الظروف الحالية فيما يتعلق بأوكرانيا أو ليتوانيا أو بولندا: "الالتزام بعهد الدفاع عن كل سنتيمتر من أراضى الناتو فى حال الهجوم عليها ينطبق على جميع الدول المشاركة فى الحلف، وفى الوقت نفسه لا أتوقع أن يتغير الوضع فى الوقت الراهن".

يشار إلى أنه فى وقت سابق، قال نائب رئيس وزراء بولندا، ياروسلاف كاتشينكي، إن بلاده تعمل على تعزيز الحدود مع بيلاروس بسبب تواجد مقاتلى مجموعة "فاجنر" هناك، على الرغم من عدم وجود بيانات حقيقية بأعددهم.

وكان قد تم التوصل إلى اتفاق، فى وقت سابق، بوساطة رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، يقضى بمغادرة رئيس مجموعة "فاجنر" يفجينى بريجوجين، وعدد من مقاتليه الأراضى الروسية إلى بيلاروس.