فرنسا.. أعمال الشغب تتواصل بعد مقتل شاب على يد الشرطة

جدة - نرمين السيد - أطلق محتجون فرنسيون الألعاب النارية على الشرطة، وأحرقوا سيارات فى ضاحية نانتير، التى تقطنها الطبقة العاملة فى العاصمة الفرنسية باريس، فى ثانى ليلة من الشغب عقب مقتل شاب (17 عامًا) برصاص الشرطة عند نقطة تفتيش مرورية.





وقبل منتصف الليل بقليل، اشتعلت النيران فى صفٍ من السيارات المقلوبة على طريق بابلو بيكاسو بضاحية نانتير، بينما أطلق المحتجون الألعاب النارية على الشرطة، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".

واشتبكت الشرطة مع المحتجين فى مدينة ليل "شمالى البلاد"، وتولوز فى "الجنوب الغربى"، كما اندلعت أعمال الشغب أيضًا فى مدينتى أميان وديجون وفى دائرة إيسون جنوبى العاصمة الفرنسية.

ووصف ماكرون الحادث فى وقت سابق بأنه "بلا مسوغ ولا يغتفر".

ويجرى التحقيق مع شرطى بتهمة القتل العمد لإطلاقه النار على الشاب، الذى يقول المدعون إنه رفض الامتثال لأمر بإيقاف سيارته، فيما دعت وزارة الداخلية إلى الهدوء، وقالت إنها نشرت ألفى رجل شرطة فى باريس.

وتقول جماعات حقوقية إن هناك عنصرية منهجية فى أجهزة إنفاذ القانون فى فرنسا، وهو اتهام نفاه ماكرون سابقا.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى -تحققت منه رويترز- شرطيين بجانب سيارة من طراز "مرسيدس إيه. إم. جى"، ويطلق أحدهما النار بينما كان السائق يبتعد، وقال المدعى المحلى إن الشاب توفى بعد ذلك متأثرًا بجراحه.