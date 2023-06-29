رابطة العالم الإسلامى تدين حرق نسخة من المصحف الشريف

جدة - نرمين السيد - أدانت رابطة العالم الإسلامى اليوم، الخميس، بأشدّ العبارات جريمةَ حرق نُسخةٍ من المصحف الشريف فى العاصمة السويدية ستوكهولم، فى مشهدٍ مُشينٍ واستفزازى لمشاعر المسلمين، لا سيما فى عيد الأضحى المبارك.





وندد رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، فى بيان صادر عن الأمانة العامة للرابطة نقلته، وكالة الأنباء السعودية "واس"، هذه الجريمة العبثية النكراء، التى تمَّت تحت حماية الشرطة بدعوى حرية التعبير، هى فى حقيقتها تسىء فى جملة إساءاتها إلى المفهوم الحقيقى والرشيد للحريات وفق مبادئها التى تنادى باحترام المقدس وعدم إثارة المشاعر نحوه بأى استفزاز تحت أى ذريعة"، مجدِّدًا التحذيرَ من أخطار الممارسات المحفزة للكراهية، وإثارة المشاعر الدينية، التى لا تخدم سوى أجندات التطرُّف.

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