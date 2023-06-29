زيلينسكى يعلن اعتقال شخص بعد هجوم كراماتورسك

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فيما قال زيلينسكى إن الوضع فى شمال بلاده تحت السيطرة الكاملة، موضحًا أنه لا يوجد عدد كافٍ من عناصر فاجنر فى بيلاروسيا بما يسمح لهم بمهاجمة أوكرانيا.

يشار إلى أن الرئاسة الروسية "الكرملين" كانت قد نفت استهداف قوات الجيش الروسى لكراماتورسك شرقى أوكرانيا، قائلة إن "موسكو لا تهاجم سوى أهداف عسكرية فى كييف"، فيما أعلنت السلطات الأوكرانية، مقتل 8 وإصابة أكثر من 40 آخرين فى قصف قالت إنه ناتج عن القوات الروسية استهدف أحد أكبر المطاعم فى مدينة كراماتورسك شرقى البلاد.