العالم اليوم - نتنياهو يتخلى عن جزء مثير للخلاف في خطة التعديلات القضائية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 يونيو 2023 10:20 صباحاً - نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم الخميس، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إنه سيتخلى عن الجزء الأكثر إثارة للخلاف من خطته لتعديل النظام القضائي، وهو البند الذي يمنح الكنيست صلاحية إلغاء قرارات المحكمة العليا.

وفي مقابلة مع الصحيفة، قال نتنياهو إنه سيعيد أيضا النظر في بند آخر مثير للخلاف يتعلق بمنح الائتلاف الحاكم مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة، لكنه أضاف أنه لا يدري بعد كيف سيكون شكل النسخة الجديدة من التعديلات.

وقال "منتبه لنبض الجماهير، وما أعتقد أنه سيلقى قبولا واسعا"، وفقا لرويترز.

وفي الأسبوع الماضي بدأ المشرعون الإسرائيليون مناقشة مشروع القانون الذي سيحد من سلطات المحكمة العليا، مما يعيد إلى الأضواء مجددا خطة التعديلات القضائية التي تسعى حكومة نتنياهو القومية الدينية لتطبيقها والتي أثارت احتجاجات شعبية.

وأثارت التعديلات أيضا قلق الغرب بخصوص وضع الديمقراطية في إسرائيل كما تسببت في خوف المستثمرين.

ويرى معارضو هذه التعديلات أنها محاولة من نتنياهو لتقليص استقلال المحكمة. ويخضع نتنياهو لمحاكمة بتهم تزوير ينفيها.

وفي المقابلة رفض نتنياهو الدعوات بالانضمام إلى جهود الغرب لتسليح أوكرانيا، قائلا إنه عبّر لروسيا عن مخاوفه بخصوص علاقات موسكو العسكرية المتنامية مع إيران.

ويوم الثلاثاء قال نتنياهو إنه تلقى دعوة لزيارة الصين، وأكد على أن الولايات المتحدة ما زالت الحليف الرئيسي لإسرائيل.