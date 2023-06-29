العالم اليوم - مبيعات التجزئة اليابانية ترتفع للشهر الـ 15 على التوالي

انتم الان تتابعون خبر مبيعات التجزئة اليابانية ترتفع للشهر الـ 15 على التوالي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 يونيو 2023 10:20 صباحاً - سجلت مبيعات التجزئة في اليابان ارتفاعا بنسبة 5.7 بالمئة على أساس سنوي في مايو، مقارنة مع مستواها قبل عام، بدعم من انتعاش السياحة والزيادة في مبيعات السيارات والسلع الطبية وخدمات الضيافة، لتكون هذه الزيادة للشهر الخامس عشر على التوالي، بحسب بيانات حكومية.

وجاءت الزيادة متماشية تقريبا مع متوسط توقعات السوق بنمو مبيعات التجزئة 5.4 بالمئة.

وعلى أساس شهري، زادات مبيعات التجزئة اليابانية بنسبة 1.3 بالمئة الشهر الماضي، بحسب ما أعلنت وزارة الاقتصاد، ليتجاوز توقعات رويترز التي كانت تشير إلى انكماشها بنسبة 0.2 بالمئة.

في سياق متصل، تعافى عدد السياح من الخارج إلى ما يقرب من 70 بالمئة من مستويات ما قبل الوباء اعتبارًا من مايو وفقًا لمنظمة السياحة الوطنية اليابانية، مما يشير إلى أن زيادة الطلب قد تستمر.

وفي علامة إيجابية أخرى، عاد إنفاقهم بالفعل إلى ما يقرب من 90 بالمئة من المبالغ التي كانت موجودة قبل انتشار الوباء في الربع الأخير، وفقًا لوكالة السياحة اليابانية.

وانتظرت طوكيو حتى أكتوبر الماضي لإزالة الضوابط الحدودية عن السياح الأجانب، ورفعت القيود المفروضة على تنظيم الفعاليات الكبرى في وقت سابق من هذا العام.

وفي وقت سابق من شهر مايو الماضي، كشفت بيانات حكومية، أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين نما بنسبة 0.4 بالمئة في الأشهر الثلاثة من عام 2023 مقارنة بالربع السابق، وهو ما يزيد قليلاً عن التوقعات. وعلى أساس سنوي نما بـ 1.6 بالمئة مسجلا أول نمو في 3 أرباع على أساس فصلي.